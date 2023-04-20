|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ РОСТ ОЧЕРЕДЕЙ НА ГРАНИЦЕ С ЕС
09:40 21.04.2023
Госпогранкомитет Беларуси прогнозирует рост очередей на границе с ЕС.
«В Беларуси 22-25 апреля объявлены выходными днями, которые традиционно связаны с посещением мест захоронения родственников. В этой связи возможен рост пассажиропотока через государственную границу на литовском, польском и латвийском направлениях», - говорится в сообщении.
Принимая во внимание возможный рост количества пересекающих границу с ЕС, а также замедленное оформление транспорта сопредельными контрольными службами, ведомство рекомендует заранее планировать маршруты следования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте