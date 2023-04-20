Госпогранкомитет Беларуси прогнозирует рост очередей на границе с ЕС.

«В Беларуси 22-25 апреля объявлены выходными днями, которые традиционно связаны с посещением мест захоронения родственников. В этой связи возможен рост пассажиропотока через государственную границу на литовском, польском и латвийском направлениях», - говорится в сообщении.

Принимая во внимание возможный рост количества пересекающих границу с ЕС, а также замедленное оформление транспорта сопредельными контрольными службами, ведомство рекомендует заранее планировать маршруты следования.