ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВОДОЕМАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ ВЫЛОВЛЕНО ПОЧТИ 3 ТЫС. ТОНН РЫБЫ


09:23 21.04.2023

В 2022 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Минской области составил 2939,8 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 2897,8 тонны рыбы (98,6% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 42 тонны (1,4%). Наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 72,2%. За 2022 год его выловлено 2090,9 тонны. Из других видов рыбы 401,5 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 55,6 тонны – на амура, 21 тонна – на лососевых, 16,7 тонны – на осетровых, 13,3 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Червенского, Любанского и Солигорского районов (960,6 тонн, 801,5 тонны и 799,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 87,1% областного промыслового улова рыбы.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 2 738,1 тонны рыбы. При этом торговым организациям реализовано 1 197 тонн рыбы (43,7% от общего объема продажи), работникам и населению – 828,8 тонны (30,3%), на переработку направлено 634,2 тонны (23,2%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2023
валюта курс
EUR 3.2251
USD 2.9421
RUB 3.6018
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2400 -0
USD 2.9421 -0.002
RUB 3.6018 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1850 3.1950
USD 2.9150 2.9240
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте