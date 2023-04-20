В 2022 году промысловый улов рыбы в естественных и искусственных водоемах Минской области составил 2939,8 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 2897,8 тонны рыбы (98,6% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 42 тонны (1,4%). Наибольший удельный вес в общем объеме улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп – 72,2%. За 2022 год его выловлено 2090,9 тонны. Из других видов рыбы 401,5 тонны промыслового улова в искусственных водоемах приходилось на толстолобика, 55,6 тонны – на амура, 21 тонна – на лососевых, 16,7 тонны – на осетровых, 13,3 тонны – на сомовых.

По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Червенского, Любанского и Солигорского районов (960,6 тонн, 801,5 тонны и 799,8 тонны соответственно), на долю которых приходится 87,1% областного промыслового улова рыбы.

За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 2 738,1 тонны рыбы. При этом торговым организациям реализовано 1 197 тонн рыбы (43,7% от общего объема продажи), работникам и населению – 828,8 тонны (30,3%), на переработку направлено 634,2 тонны (23,2%).