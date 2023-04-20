К 2025 году объем реконструкции электросетей в Беларуси планируется увеличить вдвое. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом ОАО «Белэнергоремналадка».

«Задача на текущий год - нарастить объем реконструкции электросетей в 1,4 раза по сравнению с 2022 годом, а к 2025 году объем их модернизации должен вырасти вдвое», - отметил Виктор Каранкевич, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

Это позволит удовлетворить возрастающий спрос на использование электроэнергии населением для отопления и горячего водоснабжения.

Общая протяженность электросетей в стране превышает 280 тыс. км, из них порядка 200 тыс. км - распределительных. Они постоянно реконструируются, строятся новые. Только за последние пять лет в стране построено и модернизировано 9,4 тыс. км. линий электропередачи.

«Однако мы не можем одномоментно удовлетворить все запросы граждан. Ведь когда-то электросети строились под определенные нагрузки – преимущественно бытовые, и не были рассчитаны на электроотопление, - пояснил министр. - Но система быстро переформатировалась, работы по модернизации электросетевой инфраструктуры осуществляются поэтапно в рамках перспективных планов модернизации электросетей, согласованных с облисполкомами».

При этом особое внимание уделяется таким работам в сельской местности, где за пятилетку планируется реконструировать 5,7 тыс. км электросетей.

«В первую очередь в перспективные планы реконструкции попадают участки самортизированных электросетей», - подчеркнул Виктор Каранкевич.

В целом, по его словам, нормативный срок эксплуатации электросетей составляет 33 года.

В числе ключевых задач, стоящих перед организациями отрасли в 2023 году, Виктор Каранкевич назвал ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской атомной электростанции, завершение мероприятий по ее интеграции в энергосистему страны, в том числе ввод в строй пиково-резервных источников суммарной мощностью 800 МВт.

С момента включения первого энергоблока БелАЭС в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработано более 13,7 млрд кВтч. электроэнергии, что позволило заместить 3,6 млрд куб м. природного газа.