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ЭКОНОМИКА РБ
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «СПАРТАК» В ЭТОМ ГОДУ ОТКРОЕТ ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ РЫНКИ СБЫТА
17:47 20.04.2023
В этом году кондитерская фабрика «Спартак» откроет для себя новые рынки – Вьетнам и Турцию, уже заключены договоры на первые поставки шоколада и конфет в эти страны.
Увеличатся и объемы продаж постоянным партнерам – в Россию, Китай, Армению, Азербайджан, страны Африки.
В том числе планируют поставлять партнерам шоколад новой линейки с орехами и цукатами, которая открыта на предприятии сегодня.
«Отправляем свою продукцию в 19 стран мира, в прошлом году отгрузили 7000 тонн. Доля экспорта на предприятии – 30%. За I квартал этого года темп роста составил 130%, за это время выпущено на 1500 тонн продукции больше, чем за первые три месяца прошлого года», – назвала цифры генеральный директор СП ОАО Татьяна Лисицина.
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