В 2022 году затраты организаций Брестской области на охрану окружающей среды составили 97,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 51,3% (49,9 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 33,2% (32,2 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 12% (11,7 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (33%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (30,3%) и предприятия обрабатывающей промышленности (22%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Бреста (29,1 млн рублей, или 30% от общего объема по области), Пинска (11,2 млн рублей, или 11,5%) и Барановичей (8,5 млн рублей, или 8,7%).