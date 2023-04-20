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ЭКОНОМИКА РБ
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 7,9%
17:38 20.04.2023
В 2022 году затраты организаций Брестской области на охрану окружающей среды составили 97,1 млн рублей, или в сопоставимых ценах 107,9% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на сбор и очистку сточных вод – 51,3% (49,9 млн рублей), обращение с отходами и предотвращение их вредного воздействия на окружающую среду – 33,2% (32,2 млн рублей), охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата – 12% (11,7 млн рублей).
Основной объем текущих затрат приходится на организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (33%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (30,3%) и предприятия обрабатывающей промышленности (22%).
В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Бреста (29,1 млн рублей, или 30% от общего объема по области), Пинска (11,2 млн рублей, или 11,5%) и Барановичей (8,5 млн рублей, или 8,7%).
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