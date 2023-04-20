Компании-резиденты Парка высоких технологий представили свою продукцию на открывшемся в Минске XXIX Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».

Как сообщает сайт ПВТ, компания «ИнноТех Солюшнс» представила цифровую платформу контроля и учета данных «СофИТ», предназначенную для обеспечения оперативного сбора показаний с приборов учета электроэнергии; программный комплекс «Sofit-SCADA-Plus», отвечающий за построение различных систем промышленной автоматизации, а также электронную торговую площадку AllBay.by, где система самостоятельно выбирает лучшего исполнителя для клиента, предоставляет гарантию и обеспечивает безопасную оплату.

ИнноТех .JPGКомпания «Гмартикун», в свою очередь, демонстрирует разработанный полностью в Беларуси «умный» домофон, который уже поставляется на многие новостройки. Он позволяет через смартфон видеть всех, кто звонит в дверь, даже если никого нет дома, и дает возможность удаленно впускать гостей.

Впервые на форуме компания-резидент «ЛВО» презентует возможности сервиса «Открой». Теперь каждый пользователь может открыть шлагбаум или электронный замок по QR-коду. Компания также представляет аудитории первую облачную кассу в Беларуси. LKassa – умное решение для предпринимателей. Она освобождает от лишних затрат на СКО и интегрирована с современным платежным сервисом «Оплати». Бесплатная техническая поддержка и консультации доступны в течение всего срока действия договора.

В кейсе у компании «Водород» интересные проекты – YoClick и Booky. YoClick – приложение, где собраны все банки страны. Своего рода банковский агрегатор, который помогает сравнивать и выбирать финансовые продукты. Booky – сервис онлайн-бронирования переговорных комнат и рабочих мест, разработанный под современные опенспейсы.

Комплексную цифровую платформу для продаж и сервиса SmartCRM, систему управления согласиями пользователей на обработку персональных данных ST.Consent, продукт, обеспечивающий централизованное хранение и управление электронным архивом документов Shafa представляет компания-резидент «Системные технологии».

Руководитель компании «КометаРад» рассказал о собственной разработке программно-аппаратного комплекса обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения медицинских диагностических изображений 3D MeD.

Компания «Регула» предлагает ознакомиться со смарт-киоском – устройство, где собраны самые популярные решения резидента в области биометрической идентификации: считывание документов, распознание лиц, проверка подлинности документов.

Собственные разработки информационных систем на платформе «1С:Предприятие» представила компания «Мисофт».

Компания «Игры Разума Софт» занимается разработкой обучающих решений для профессиональной подготовки кадров и безопасности жизнедеятельности с использованием виртуальной и дополненной реальности, робототехники, кабинных тренажеров.

В рамках форума проходят тематические заседания, посвященные цифровой трансформации основных секторов экономики и государственного управления. В них также активное участие принимают резиденты ПВТ «Агентство сервисизации и реинжиниринга» и «Международный деловой альянс».

Форум «ТИБО-2023» – уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере информационных технологий, анализа лучших мировых практик цифровой трансформации и обсуждения перспектив эффективного использования новейших технологических трендов в традиционных отраслях экономики.

Мероприятие продлится по 21 апреля. На площадке «Минск-Арены» пройдут III Форум «Цифровая экономика», V Евразийский цифровой форум и VI Белорусский ИКТ-саммит. Состоятся и сопутствующие мероприятия – Интернет-премия ТИБО, республиканский конкурс стартап-проектов Belarus ICT Startup Award, национальный отборочный этап VI Международной Scratch-олимпиады по креативному программированию среди школьников, Минский открытый турнир по образовательной робототехнике и республиканский чемпионат по киберспорту.