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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛПОЧТА ДОСРОЧНО ВЫПЛАТИТ ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ ЗА 25 АПРЕЛЯ
16:35 20.04.2023
РУП «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 25 апреля 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, выплата пенсий и пособий за 25 апреля 2023 года в объектах почтовой связи (ОПС) Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 22 апреля.
В объектах почтовой связи Бреста, Гомеля, Гродно и Могилева выплата пенсий и пособий будет осуществляться 24 апреля.
25 апреля 2023 года будут функционировать только дежурные ОПС.
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