РУП «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 25 апреля 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.

Согласно информации, выплата пенсий и пособий за 25 апреля 2023 года в объектах почтовой связи (ОПС) Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 22 апреля.

В объектах почтовой связи Бреста, Гомеля, Гродно и Могилева выплата пенсий и пособий будет осуществляться 24 апреля.

25 апреля 2023 года будут функционировать только дежурные ОПС.