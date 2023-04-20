ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ BELARUS ICT STARTUP AWARD-2023 ПОДАНО 72 ЗАЯВКИ


16:22 20.04.2023

Завершен прием заявок на участие в республиканском конкурсе стартап-проектов Belarus ICT Startup Award-2023.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на номинацию «Лучший инновационный проект» подано 33 работы, на «Лучший молодежный стартап-проект» – 39.

Среди участников – представители учреждений высшего образования (БГУИР, БГМУ, БНТУ, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Белорусской государственной академии авиации), стартап-центра БГУ, средних школ Минска и Кобрина, частных организаций.

Экспертами будут отобраны по 10 лучших проектов в каждой номинации, авторы которых 20 апреля представят свои идеи в финале конкурса.

Разработчики трех «Лучших инновационных проектов» и «Лучших молодежных стартап-проектов» будут награждены в торжественной обстановке на площадке XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».

Организаторы конкурса – Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2023
валюта курс
EUR 3.2180
USD 2.9441
RUB 3.6090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2400 -0
USD 2.9421 -0.002
RUB 3.6018 -0.0072
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1850 3.1950
USD 2.9150 2.9240
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 20.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0900 1.0917
EUR/RUB 88.0000 116.3000
USD/RUB 80.5000 106.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте