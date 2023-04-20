Завершен прием заявок на участие в республиканском конкурсе стартап-проектов Belarus ICT Startup Award-2023.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, на номинацию «Лучший инновационный проект» подано 33 работы, на «Лучший молодежный стартап-проект» – 39.

Среди участников – представители учреждений высшего образования (БГУИР, БГМУ, БНТУ, Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины, Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, Белорусской государственной академии авиации), стартап-центра БГУ, средних школ Минска и Кобрина, частных организаций.

Экспертами будут отобраны по 10 лучших проектов в каждой номинации, авторы которых 20 апреля представят свои идеи в финале конкурса.

Разработчики трех «Лучших инновационных проектов» и «Лучших молодежных стартап-проектов» будут награждены в торжественной обстановке на площадке XXIX Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023».

Организаторы конкурса – Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) и Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы.