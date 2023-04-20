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ЭКОНОМИКА РБ
ЕРИП ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЛАТЫ ЗА ТЕХОСМОТР
15:59 20.04.2023
ОАО «НКФО ЕРИП» предоставило возможность совершать оплату за услугу «Разрешение» в пользу УП «Белтехосмотр».
Как сообщается на сайте НКФО, все необходимые платежи можно совершить без посещения банка прямо на станции, где проводят технический осмотр автомобиля (например, в мобильном банкинге). Вся информация о совершенной оплате мгновенно придет оператору станции технического обслуживая.
Для совершения платежа в рамках ЕРИП необходимо выбрать: прочие платежи; Белтехосмотр; разрешение (физ. лица) / разрешение (юр. лица и ИП).
Затем надо указать данные физлица (серия и номер технического паспорта) или юрлица и ИП (номер заказа, который присваивается УП «Белтехосмотр»).
Кроме того, техосмотр могут проходить и маломерные суда. Платежи совершаются в пользу ГУ «Государственная инспекция по маломерным судам».
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