ОАО «НКФО ЕРИП» предоставило возможность совершать оплату за услугу «Разрешение» в пользу УП «Белтехосмотр».

Как сообщается на сайте НКФО, все необходимые платежи можно совершить без посещения банка прямо на станции, где проводят технический осмотр автомобиля (например, в мобильном банкинге). Вся информация о совершенной оплате мгновенно придет оператору станции технического обслуживая.

Для совершения платежа в рамках ЕРИП необходимо выбрать: прочие платежи; Белтехосмотр; разрешение (физ. лица) / разрешение (юр. лица и ИП).

Затем надо указать данные физлица (серия и номер технического паспорта) или юрлица и ИП (номер заказа, который присваивается УП «Белтехосмотр»).

Кроме того, техосмотр могут проходить и маломерные суда. Платежи совершаются в пользу ГУ «Государственная инспекция по маломерным судам».