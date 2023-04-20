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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ ФОРМИРУЮТ ПОРЯДКА 6% ВВП БЕЛАРУСИ


15:26 20.04.2023

Резиденты СЭЗ формируют порядка 6% ВВП Беларуси. Об этом заявила заместитель министра экономики Алеся Абраменко, выступая в передаче «Экономическая среда» телеканала «Беларусь-1».

«Резиденты СЭЗ формируют порядка 6% ВВП, около четверти общестранового объема экспорта и иностранных инвестиций. За время существования СЭЗ резидентами вложено более 12 млрд долларов инвестиций, что в полтора раза выше изначально заявленных намерений. А полученный экономический эффект в виде налогов и новых рабочих мест в два раза превышает бюджетные расходы на преференции и инфраструктуру. Алютех, Кроноспан, Санта-Бремор, Штадлер, Джили – все эти «истории успеха» было бы гораздо сложнее реализовать без льгот, предоставленных в СЭЗ», – отметила Алеся Абраменко, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Отвечая на вопрос о потенциале преференциальных территорий по привлечению иностранного капитала в перспективе, Алеся Абраменко подчеркнула, что в Беларуси усовершенствовано инвестиционное законодательство и созданы благоприятные правовые условия для реализации перспективных проектов.

«В новой редакции закона «Об инвестициях» предусмотрена «стабилизационная оговорка», по сути, защита от неблагоприятного изменения законодательства. У правительства появились полномочия по изменению границ территорий СЭЗ. Существенно упростил процедуру предоставления новых участков под создание предприятий обновленный Кодекс о Земле, делегировав дополнительные полномочия администрациям СЭЗ. Как следствие, только за прошлый год на новые площадки было привлечено 13 производственных проектов. На мой взгляд, сегодня местной власти необходимо проактивно взаимодействовать с инвестором, если потребуется, в ручном режиме работать с каждой перспективной инициативой. И тогда будет результат», – резюмировала замглавы экономического ведомства.
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