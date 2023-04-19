Совсем скоро на прилавках магазинов Гомельской области появится горький шоколад с апельсиновыми цукатами, имбирем и лимоном, малиной, дробленым фундуком, выпущенный на новой производственной линии кондитерской фабрики "Спартак".

Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", сегодня ее запустили председатель облисполкома Иван Крупко, заместитель премьер-министра Леонид Заяц, председатель концерна "Белгоспищепром" Олег Жидков.

Это импортозамещающий проект, на выходе кондитеры получат продукт высочайшего качества. Благодаря вводу линии на фабрике появилось более десяти рабочих мест, а объёмы производства выросли на 20%.

Оборудование позволит выпускать максимально тонкий шоколад, благодаря чему покупатели смогут прочувствовать его текстуру и насладиться уникальным изысканным вкусом. Мощность – 1,5 тонны в час и 5000 тонн в год.

С введением новой линии ОАО "Спартак" планирует полностью удовлетворить спрос на внешнем и внутреннем рынках. В частности, увеличится доля экспорта в Китай.