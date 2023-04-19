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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СНИЗИЛСЯ НА 5%
14:16 20.04.2023
В Минске розничный товарооборот в январе-марте 2023 г. составил 5 144,2 млн рублей, или 95% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-марте 2023 г. составил 5008,8 млн рублей, или 95,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-марте 2023 г. составил 19 882,2 млн рублей, или 84,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.
Товарооборот общественного питания в январе-марте 2023 г. составил 530,1 млн рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.
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