В Минске розничный товарооборот в январе-марте 2023 г. составил 5 144,2 млн рублей, или 95% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 97,4% розничного товарооборота города Минска, в январе-марте 2023 г. составил 5008,8 млн рублей, или 95,1% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Оптовый товарооборот в январе-марте 2023 г. составил 19 882,2 млн рублей, или 84,6% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.

Товарооборот общественного питания в январе-марте 2023 г. составил 530,1 млн рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2022 г.