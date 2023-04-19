Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики 28 апреля 2023 года организует для субъектов малого и среднего предпринимательства очередные прямые онлайн переговоры по импортозамещению с крупными предприятиями страны.

Как сообщается на сайте БФФПП, переговоры запланиированы с предприятиями Министерства промышленности Беларуси: ОАО «МТЗ», ОАО «Бобруйскагромаш», ОАО «Лидсельмаш», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкодор».

Онлайн переговоры будут проходить в формате B2B. Субконтракторы (поставщики) могут подать заявку на любого из перечисленных Контракторов (заказчиков) по спискам импортозамещающей продукции. Далее специалисты Фонда свяжутся с заявителями по указанным контактным номерам телефона для уточнения процесса проведения онлайн-переговоров.

Ознакомиться с перечнем продукции и заполнить заявку на участие можно здесь.