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ЭКОНОМИКА РБ


МИНПРОМ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ НА ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2023»


13:15 20.04.2023

Министерство промышленности Беларуси представило коллективную экспозицию инноваций в производственном секторе на XXIX международном ИКТ-форуме «ТИБО-2023», который проходит 18-21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Минск-Арена».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, в экспозиции участвуют 8 организаций системы Минпрома – ОАО «БЕЛАЗ – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ» — управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», ОАО «Витязь», ОАО «УКХ «Белкоммунмаш», ОАО «Могилевлифтмаш», ОАО «Планар», ОАО «ЦНИИТУ».

Минский автомобильный завод демонстрирует уникальную корпоративную информационную систему собственной разработки и приложение «Мобильный помощник».

Интеллектуальную систему мониторинга и прогнозной аналитики IMS.BELAZ. и Виртуальную мастерскую для обучения сервисных специалистов принципам и технологиям ремонта карьерной техники презентует на форуме БЕЛАЗ.

Холдинг «ГОРИЗОНТ» представил вниманию посетителей форума прозрачный дисплей «Horizont Crystal 55» на базе технологии будущего T-OLED и первый отечественный ноутбук (H-book).

ОАО «Могилевлифтмаш» демонстрирует программное обеспечение для построения строительного задания и 3d модели шахты заказчика. Представленное приложение позволяет заказчику лифтового оборудования на основании параметрической 3D BIM-модели сформировать и получить строительное задание для выбранной модели лифта.

Оптико-механическое технологическое и контрольно-измерительное оборудование для производства изделий микроэлектроники и МЭМС на выставке демонстрирует ОАО «ПЛАНАР».

Особое место на коллективной экспозиции Минпрома заняли успешные проекты в области электротранспорта, реализованные СЗАО «БЕЛДЖИ» (электромобиль GEELY GEOMETRY C), ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» (макет электробуса модели Е321 серии OLGERD), ОАО «Витязь» (электрозарядные станции ЕС-301-40, ЕС-301-18) и РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».

В рамках совместного стенда ОАО «ЦНИИТУ» и Sitronics представлено высокотехнологичное серверное оборудование для безопасного анализа и хранения больших данных, а также для построения сложных архитектур и облачных вычислений.

Кроме того, 20 апреля в рамках III форума «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» состоится тематическое заседание «Industry 4.0: Инновации в производственном секторе», соорганизатором которого выступает Министерство промышленности.

Представители ОАО «ЦНИИТУ» и Министерства промышленности 20 апреля примут участие в заседании белорусско-российской рабочей группы по вопросам разработки и реализации промышленного ПО.
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