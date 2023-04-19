В январе-марте 2023 г. организациями всех форм собственности построено 8,7 тыс. новых квартир.

Как сообщает Национальный статкомитет, введено в эксплуатацию 877,1 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 373,7 тыс. квадратных метров общей площади, или 42,6% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 277,5 тыс. квадратных метров.

Для многодетных семей введено 168,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 348,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 39,7% от общего ввода по республике.