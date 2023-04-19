«Лидское пиво» запускает новый саб-бренд Lidskae Lid Fresh Lager, ориентированный на молодую аудиторию.

Lidskae Lid Fresh Lager – это новый освежающий светлый лагер в линейке ЛIДСКАЕ, который объединяет близких по духу людей. Сорт варится по классической технологии ice-cold lagering, при которой пиво выдерживается при минусовой температуре, не выше -1°C, для получения максимально чистого и легкого вкуса.

Lidskae Lid Fresh Lager – светлое пиво крепостью 4,5% с невысокой горечью, приятным легким хмелевым букетом и мягким послевкусием. Золотистый оттенок пива подчеркивается использованием прозрачной бутылки, а новая откручивающаяся крышка (twist-off) позволяет сделать открытие стеклянной бутылки Lidskae Lid Fresh Lager проще, без дополнительных приспособлений.

Дизайн упаковки продолжает историю объединения: янтарный фоновый оттенок, ключевой цвет мастер-бренда ЛIДСКАЕ, отвечает за преемственность и эмоции, а насыщенно синий оттенок подчеркивает «холодную» технологию производства пива (ice-cold lagering). Ключевое место в дизайне занимает изображение символа бренда – благородного оленя.

Новинка будет представлена в следующих форматах: стеклянная бутылка 0,5 л, жестяная банка 0,45 л и ПЭТ-бутылки 0,9 л и 1,9 л. А сама упаковка станет интерактивной: размещенный на ней QR-код позволит узнавать свежие новости от бренда максимально оперативно.

Новинка уже начала поступать в продажу и в ближайшее время появится на полках магазинов страны.