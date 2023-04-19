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ЭКОНОМИКА РБ
«ЛИДСКОЕ ПИВО» ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ САБ-БРЕНД
12:26 20.04.2023
«Лидское пиво» запускает новый саб-бренд Lidskae Lid Fresh Lager, ориентированный на молодую аудиторию.
Lidskae Lid Fresh Lager – это новый освежающий светлый лагер в линейке ЛIДСКАЕ, который объединяет близких по духу людей. Сорт варится по классической технологии ice-cold lagering, при которой пиво выдерживается при минусовой температуре, не выше -1°C, для получения максимально чистого и легкого вкуса.
Lidskae Lid Fresh Lager – светлое пиво крепостью 4,5% с невысокой горечью, приятным легким хмелевым букетом и мягким послевкусием. Золотистый оттенок пива подчеркивается использованием прозрачной бутылки, а новая откручивающаяся крышка (twist-off) позволяет сделать открытие стеклянной бутылки Lidskae Lid Fresh Lager проще, без дополнительных приспособлений.
Дизайн упаковки продолжает историю объединения: янтарный фоновый оттенок, ключевой цвет мастер-бренда ЛIДСКАЕ, отвечает за преемственность и эмоции, а насыщенно синий оттенок подчеркивает «холодную» технологию производства пива (ice-cold lagering). Ключевое место в дизайне занимает изображение символа бренда – благородного оленя.
Новинка будет представлена в следующих форматах: стеклянная бутылка 0,5 л, жестяная банка 0,45 л и ПЭТ-бутылки 0,9 л и 1,9 л. А сама упаковка станет интерактивной: размещенный на ней QR-код позволит узнавать свежие новости от бренда максимально оперативно.
Новинка уже начала поступать в продажу и в ближайшее время появится на полках магазинов страны.
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