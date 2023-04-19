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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАРТЕ УПАЛ НА 35,9%
12:13 20.04.2023
В январе-марте 2023 г. грузооборот транспортных организаций Минска составил 2,8 млрд тонно-километров, или 64,1% к соответствующему периоду 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за январь-март составил 2213,4 млн пассажиро-километров, или 122,9% к соответствующему периоду 2022 года.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 160,2 млн человек, или 104,7% к январю-марту 2022 г.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.
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