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ЭКОНОМИКА РБ


ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ ГОТОВЫ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ


11:43 20.04.2023

В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить импортную продукцию отечественной. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц по итогам встречи с фермерами Столинского района и представителями торговых сетей.

На встрече обсуждались объемы, виды продукции и сроки ее поставок в торговую сеть.

«Здесь речь идет об импортозамещении. Раньше мы ввозили в республику раннюю капусту, картофель, морковь, свеклу. У фермерских хозяйств Столинского района есть возможность заместить этот продукт на отечественный. Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тыс. т овощной продукции. Цены на эту продукцию будут ниже импортных», - сказал Леонид Заяц.

В свою очередь замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Нина Емельянова сообщила, что фермерские хозяйства Столинского района готовы уже в июне поставить в торговые сети свою раннюю капусту, в июле - молодую картошку.

«И, по заверению торговых сетей, которые сегодня приехали на встречу с уже подписанными договорами, с учетом информации, которую донесли до них фермерские хозяйства, торговые сети прекратят импорт данной продукции», - сказала она.

Кроме того, на встрече обсуждали важный для фермеров вопрос строительства теплиц и овощехранилищ. Будет сформирован перечень перспективных объектов, представленных фермерскими хозяйствами. Он будет рассмотрен в Министерстве сельского хозяйства и включен в программу аграрного бизнеса, которая предусматривает выделение кредитных ресурсов на беспроцентной основе.
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