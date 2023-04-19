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ЭКОНОМИКА РБ
ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА БЕЛАРУСИ ГОТОВЫ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНУЮ ПРОДУКЦИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
11:43 20.04.2023
В Беларуси фермерские хозяйства в состоянии заместить импортную продукцию отечественной. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц по итогам встречи с фермерами Столинского района и представителями торговых сетей.
На встрече обсуждались объемы, виды продукции и сроки ее поставок в торговую сеть.
«Здесь речь идет об импортозамещении. Раньше мы ввозили в республику раннюю капусту, картофель, морковь, свеклу. У фермерских хозяйств Столинского района есть возможность заместить этот продукт на отечественный. Фермеры высказали пожелание реализовать в этом году порядка 20 тыс. т овощной продукции. Цены на эту продукцию будут ниже импортных», - сказал Леонид Заяц.
В свою очередь замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Нина Емельянова сообщила, что фермерские хозяйства Столинского района готовы уже в июне поставить в торговые сети свою раннюю капусту, в июле - молодую картошку.
«И, по заверению торговых сетей, которые сегодня приехали на встречу с уже подписанными договорами, с учетом информации, которую донесли до них фермерские хозяйства, торговые сети прекратят импорт данной продукции», - сказала она.
Кроме того, на встрече обсуждали важный для фермеров вопрос строительства теплиц и овощехранилищ. Будет сформирован перечень перспективных объектов, представленных фермерскими хозяйствами. Он будет рассмотрен в Министерстве сельского хозяйства и включен в программу аграрного бизнеса, которая предусматривает выделение кредитных ресурсов на беспроцентной основе.
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