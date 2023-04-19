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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ СКОПЛЕНИЕ ГРУЗОВИКОВ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫЕЗДА В ЕС
11:20 20.04.2023
Скопление большегрузов фиксируется на всех направлениях выезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Грузовой транспорт въезжал в Евросоюз с задержками через литовские пункты пропуска Мядининкай (Каменный Лог), Шальчининкай (Бенякони) латвийские — Патерниеки (Григоровщина) и Силене (Урбаны) и польский — Кукурыки (Козловичи). Сопредельные контрольные службы пропустили на свою территорию в среднем 60% фур от нормы», - говорится в сообщении.
Скопление легкового транспорта фиксировалось перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест). За сутки по данному маршруту в ЕС проследовало всего 37% авто от нормы.
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