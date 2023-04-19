|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ В ОРШЕ
11:11 20.04.2023
В Орше открылся Международный экономический форум.
Повестку его работы формировали белорусские, китайские и российские🇷🇺 эксперты.
В эти же дни до субботы 22 апреля на территории Ледовой арены работает 12-я республиканская выставка-ярмарка "Оршанские традиции". Свою продукцию здесь представляют порядка 50 предприятий Беларуси и России.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.04.2023
Курсы в банках
на 20.04.2023
Конвертация в банках
на 20.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте