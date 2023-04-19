ЭКОНОМИКА РБ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ В ОРШЕ

11:11 20.04.2023 В Орше открылся Международный экономический форум. Повестку его работы формировали белорусские, китайские и российские🇷🇺 эксперты. В эти же дни до субботы 22 апреля на территории Ледовой арены работает 12-я республиканская выставка-ярмарка "Оршанские традиции". Свою продукцию здесь представляют порядка 50 предприятий Беларуси и России.