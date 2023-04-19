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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 6,5%
10:49 20.04.2023
В январе-марте 2023 г. объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 7231,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню января-марта 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 60,5%, в обрабатывающей промышленности - на 7,2%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,6%.
При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 5,8%.
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