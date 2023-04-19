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ЭКОНОМИКА РБ
НА ПЛОЩАДКЕ МИНЭКОНОМИКИ ВЫРАБОТАНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ
10:36 20.04.2023
Под руководством заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич 19 апреля 2023 года состоялась встреча с ведущими бизнес-союзами и представителями субъектов производственного бизнеса страны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в рамках мероприятия обсуждались вопросы вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в кооперационные цепочки с крупными предприятиями страны.
С учетом мнения делового сообщества выработаны предложения по поддержке производственной кооперации, которые содержат стимулы как для МСП, так и для «промышленных гигантов».
Для реализации предлагаемого механизма предполагается задействовать площадку «Импортозамещение» Белорусской универсальной товарной биржи.
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