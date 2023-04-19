Под руководством заместителя министра экономики Татьяны Бранцевич 19 апреля 2023 года состоялась встреча с ведущими бизнес-союзами и представителями субъектов производственного бизнеса страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в рамках мероприятия обсуждались вопросы вовлечения субъектов малого и среднего предпринимательства в кооперационные цепочки с крупными предприятиями страны.

С учетом мнения делового сообщества выработаны предложения по поддержке производственной кооперации, которые содержат стимулы как для МСП, так и для «промышленных гигантов».

Для реализации предлагаемого механизма предполагается задействовать площадку «Импортозамещение» Белорусской универсальной товарной биржи.