Мобильного робота для определения мест утечки газа на подземных газопроводах представили на выставке «ТИБО». Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, проект реализован программистами филиала ПУ «АйТиГаз» УП «Витебскоблгаз».

Разработка предназначена для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с утечкой газа. Использование мобильного робота позволит автоматизировать работы по проверке загазованности газовых колодцев и колодцев смежных коммуникаций. При этом риск травмирования персонала полностью исключается.

В основе инновации – система искусственного интеллекта, распознающая объекты за счет использования цифровой модели сетей газоснабжения. Процессор управления записывает всю полученную информацию с камеры и датчиков и передает на серверы через радиосигнал.

Практически все комплектующие робота, а также программное обеспечение – отечественного производства. В настоящее время опытный образец робота проходит необходимые испытания. Ожидается, что в течение года он поступит в промышленную эксплуатацию.