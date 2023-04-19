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ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 5,4%


09:16 20.04.2023

Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-март 2023 года в текущих ценах составил 15,2 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 5,4% к уровню января-марта 2022 года.
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