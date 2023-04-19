ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-МАРТЕ ЗАМЕДЛИЛОСЬ ДО 5,4%

09:16 20.04.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за январь-март 2023 года в текущих ценах составил 15,2 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 5,4% к уровню января-марта 2022 года.