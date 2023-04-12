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ЭКОНОМИКА РБ
СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
17:59 19.04.2023
На заседании десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрен законопроект «Об изменении Бюджетного кодекса Республики Беларусь».
Как сообщает Telegram-канал Совета Республики Нацсобрания, законопроектом предполагается внесение точечных изменений в Бюджетный кодекс с целью приведения его отдельных статей в соответствие с законодательством, позволяющих в складывающихся экономических условиях обеспечить устойчивое и сбалансированное исполнение бюджета:
в целях оперативного решения вопросов финансирования возникающих в текущем году обязательств устанавливаются соответствующие полномочия Главы государства;
устанавливается порядок зачисления штрафов за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН;
предоставляется право направления неиспользованных остатков бюджетных средств на цели, определенные законодательством.
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