На заседании десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрен законопроект «Об изменении Бюджетного кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Telegram-канал Совета Республики Нацсобрания, законопроектом предполагается внесение точечных изменений в Бюджетный кодекс с целью приведения его отдельных статей в соответствие с законодательством, позволяющих в складывающихся экономических условиях обеспечить устойчивое и сбалансированное исполнение бюджета:

в целях оперативного решения вопросов финансирования возникающих в текущем году обязательств устанавливаются соответствующие полномочия Главы государства;

устанавливается порядок зачисления штрафов за умышленные неначисление и неуплату обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН;

предоставляется право направления неиспользованных остатков бюджетных средств на цели, определенные законодательством.