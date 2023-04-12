В 2022 году текущие затраты организаций Могилевской области на охрану окружающей среды составили 89,5 млн рублей, или 98,5% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 47% (42 млн рублей), обращение с отходами – 29,1% (26 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 21,3% (19,1 млн рублей).

Основной объем текущих затрат приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (42,1%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (33,2%) и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (22,1%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Могилева (57,9 млн рублей, или 64,7% от общего объема по области), Кричевского района (9,1 млн рублей, или 10,2%) и Бобруйска (6,6 млн рублей, или 7,3%).