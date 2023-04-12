На XXIX Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023» на коллективном стенде НАН Беларуси ученые представляют более 50 инновационных разработок и технологий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси демонстрирует целый ряд разработок для системы здравоохранения. Среди них - нейросетевой программный комплекс для поддержки принятия решений при диагностике заболеваний легких на основе рентгеновских и томографических изображений (LungExpert). Предназначен для автоматизации процессов диагностики заболеваний легких по компьютерно-томографическим и рентгеновским изображениям на основе методов глубокого обучения и искусственного интеллекта. Программное обеспечение «Мобильный сервис врача» предназначено для работы с планшетами в палате интенсивной терапии и в «красной зоне» больницы, а также в других отделениях стационара, там, где требуется мобильность медицинского персонала и необходимость получения оперативных сведений из электронной медицинской карты пациента. Ученые ОИПИ НАН Беларуси демонстрируют прототип антропоморфного робота-помощника. Антропоморфные роботы предназначены для помощи человеку при выполнении работ в экстремальных условиях, таких как радиационное, химическое или биологическое заражение, освоение космоса и новых планет. Отдельного внимания заслуживает культурно-туристический блок, в рамках которого буду продемонстрированы мобильные приложения для туристов. Среди них - мобильное приложение KrokApp (персональный аудиогид по городам Беларуси) для платформы Android, которое позволяет прослушать исторические и архитектурные факты о более чем 30 городах Беларуси во время движения. В мобильной программе контент доступен на пяти языках: белорусском, английском, русском, китайском и польском.

ЗАО «Авиационные технологии и комплексы» показывает беспилотный авиационный комплекс «Агродрон А60-Х» на базе авиамодели мультироторного типа, предназначенного для внесения средств защиты растений по технологии ультрамалообъемного опрыскивания. Это первое серийное запатентованное производство изделий данного типа в Союзном государстве и странах СНГ. Агродрон производит обработку заданных посевов с производительностью 8-10 га/час, работает по сильно увлажненным почвам и в ночное время. Использование технологий дистанционного мониторинга с применением авиамодели позволяет увеличить урожайность на 7-25%; значительно уменьшить количество ГСМ, а также сократить потери урожая из-за болезней до 70%.

Институт физиологии НАН Беларуси демонстрирует новое медицинское устройство – кардиорегистратор. Устройство способно в течение длительного времени (более 3-х суток) регистрировать и передавать ЭКГ высокого разрешения в режиме реального времени на удаленное рабочее место медицинского персонала с возможностью обратной связи с пациентом. Такая система мониторирования и коррекции состояния здоровья пациента с одновременной регистрацией параметров физической активности создается в Беларуси впервые.

ОАО «МИНСКИЙ НИИ РАДИОМАТЕРИАЛОВ» НАН Беларуси показывает автоматизированный метеорологический комплекс. Он предназначен для измерения метеорологических параметров атмосферы (давления, температуры, влажности воздуха, скорости, направления ветра и уровня радиации), обработки текущей информации, ее отображения для решения специальных задач.

Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси представляет электромобиль ELECTRO ROADSTER - коммерческий двухместный кабриолет для презентаций компетенций института в области электротранспорта на международном уровне, в том числе путем участия в спортивных мероприятиях.