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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАВИА ОТКРЫВАЕТ ПРЯМОЙ РЕЙС В МУРМАНСК


17:00 19.04.2023

Авиакомпания «Белавиа» 23 мая выполнит первый регулярный рейс из Минска в Мурманск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы будут осуществляться по вторникам: вылет из Минска – в 10.15, прибытие в Мурманск – в 13.00. Обратные рейсы из Международного аэропорта Мурманск будут выполняться в 14.00, прилет в Минск запланирован на 16.40.

Стоимость полета в одну сторону начинается от 134 евро, в обе – 244 евро (тариф LIGHT).

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании, в мобильном приложении Belavia, в офисах продаж авиабилетов и у агентов. Пассажиры будут путешествовать по данному направлению на воздушном судне Embraer 195.

«Мы рассчитываем, что данный маршрут станет востребованным у представителей бизнеса, – отметил генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец. – Мурманск известен как крупный промышленный центр, здесь хорошо развиты рыбопереработка, металлообработка и другие отрасли. У Мурманска большой логистический потенциал, поскольку это крупный портовой город. Новое направление ориентировано и на пассажиров, путешествующих транзитом через Минск, и на туристов, предпочитающих нетривиальные маршруты. Здесь можно увидеть северное сияние, побывать на горнолыжных склонах, живописных сопках и настоящем атомном ледоколе, отправиться на морскую прогулку и понаблюдать за китами. Также мы будем рады, если с открытием рейса гости из Заполярья станут чаще посещать Беларусь и смогут по достоинству оценить ее туристическую привлекательность».

Продолжительность рейса из Минска в заполярный город составит менее 3 часов. Международный аэропорт Мурманск расположен в 24 километрах от центра города. Дорога в аэропорт занимает около часа: для удобства пассажиров постоянно курсируют автобусы и маршрутные такси.
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