Ранние яровые (без кукурузы, гречихи и проса) в Беларуси посеяли на 57,6% площадей. Об этом сообщает Минсельхозпрод Беларуси.

«На утро 19 апреля сев проведен на 374,8 тыс. га (57,6% плана)», - говорится в сообщении.

Согласно информации, вБрестской области засеяно 92,5% от плана; Гродненской – 95,1%; Гомельской – 53,9%; Минской – 67,2%; Могилевской – 33,5%; Витебской – 20,1%.

Также уже подготовлено 387,8 тыс. га почвы под сев (57,7% плана).

Из прочих культур сев выполнен на площади: ярового рапса – 3,41 тыс. га (7,3% к плану); льна-долгунца – 11,6 тыс. га (24,7%); сахарной свеклы – 27,0 тыс. га (26,5%); картофеля – 0,39 тыс. га (1,49%); кукурузы всего – 10,63 тыс. га (0,93%).

Кукурузы на зерно посеяно 7,06 тыс. га (2,66% от плана).

Ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в 2023 году планируется посеять на площади 650,4 тыс. га, кукурузу на зерно – на 265,3 тыс. га, картофель – на 26,1 тыс. га, сахарную свеклу – на 101,7 тыс. га. Производство зерна планируется на уровне 8,877 млн т.