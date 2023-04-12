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ЭКОНОМИКА РБ


КИТАЙСКИЙ VOLKSWAGEN ПРИШЕЛ В БЕЛАРУСЬ


15:59 19.04.2023

Первая поставка автомобилей FAW Bestune T77 прибыла к белорусскому дистрибьютору ООО «ФелОкт-сервис».

Сначала кроссоверы будут представлены только в автоцентре OOO «ФелОкт-сервис» в Минске, а со временем также появятся в дилерской сети по всей Беларуси.

«Перед расширением линейки брендов в качестве дистрибьютора мы долгое время выбирали нового поставщика, так как превыше всего ценим клиентов и партнеров, доверительные отношения с которыми поддерживаем более 27 лет. Так что решение приняли лишь тогда, когда удостоверились в его надежности, – отметил заместитель директора по маркетингу и продажам в OOO «ФелОкт-сервис» Сергей Нечипуренко. – FAW Bestune T77 выделяется прекрасным сочетанием цены и качества. В текущих условиях спрос на них должен быть высоким. Тем более, что благодаря общему ДНК с европейским лидером автопроизводства, этот автомобиль можно назвать Volkswagen из Китая».

В Беларуси кроссовер FAW Bestune T77 представлен в предтоповой комплектации Prestige и топовой – Luxury. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем в 160 «лошадей», работающем в паре со семиступенчатым роботом (DCT). Автомобиль можно выбрать в одном из пяти цветов – белом, черном, серебристом, красном и эффектном горчичном.

Все автомобили FAW Bestune T77 имеют полностью светодиодную оптику и, в зависимости от комплектации, легкосплавные 18 или 19-дюймовые диски, сенсорный экран 8 или 12 дюймов, цифровую панель приборов, камеру заднего вида или кругового обзора, адаптивный круиз контроль, систему предупреждения выезда из полосы, парктроники, климат-контроль, систему управления вентиляцией для пассажиров задних сидений, датчики света и дождя. Для премиум-комфорта - кожаная обивка сидений и руля, панорамный люк с электроприводом, доступный в любой комплектации, хромированные ручки, система бесключевого доступа с запуском мотора кнопкой “старт-стоп”, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Автомобиль можно будет увидеть в шоу-руме дистрбьютора и взять на тест-драйв.

«ФелОкт-сервис» более 27 лет представляет в Беларуси бренд Skoda, а с конца прошлого года – еще и марку JAC. Теперь портфолио дилера расширилось за счет еще одного бренда – Bestune. Дистрибьюторский контракт ранее был заключен с китайским производителем FAW.
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