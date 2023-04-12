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ЭКОНОМИКА РБ
В ВОДОЕМАХ БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ ВЫЛОВЛЕНО ПОЧТИ 14 ТЫС. ТОНН РЫБЫ
15:43 19.04.2023
В 2022 году в водоемах Беларуси выловлено 13,9 тыс. тонн рыбы, из них на промысловый улов приходилось 58,5% (8,1 тыс. тонн).
Как сообщает Национальный статкомитет, рыбохозяйственными организациями в искусственных водоемах выловлено 7,6 тыс. тонн (93,9% от общего объема промыслового улова рыбы), в естественных – 0,5 тыс. тонн (6,1%). Более 65% улова рыбы в искусственных водоемах занимает карп. За 2022 год его выловлено 4990,7 тонны. Из других видов рыбы 951 тонна промыслового улова в искусственных водоемах приходилась на толстолобик, 266,4 тонны – на амура, 254,8 тонны – на лососевых, 53,1 тонны – на осетровых, 18,9 тонны – на сомовых.
По объему промыслового улова рыбы лидируют организации Минской и Брестской областей (2939,8 тонны и 2797,3 тонны соответственно), на долю которых приходится более 70% республиканского промыслового улова рыбы.
За 2022 год организациями, осуществляющими рыбохозяйственную деятельность, реализовано 7,6 тыс. тонн рыбы. При этом работникам и населению реализовано 3,2 тыс. тонн рыбы (41,8% от общего объема продажи), торговым организациям – 2 тыс. тонн (26,9%), на переработку направлено 1,6 тыс. тонн (21,2%).
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