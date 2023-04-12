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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ $40 ТЫСЯЧ
15:39 19.04.2023
Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз $40 тыс. долларов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, предприимчивый 19-летний гражданин Беларуси, водитель легкового автомобиля Peugeot, с тремя пассажирами возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест».
С целью декларирования ввозимых товаров водитель выбрал «красный» коридор, однако о наличии денежных средств в пассажирской декларации не заявил.
То, что водитель автомобиля пытался ввезти $40 тыс., раздав деньги следующим вместе с ним пассажирам, установлено в результате проведения таможенного контроля и дальнейших проверочных мероприятий. Также выявлено, что данные наличные денежные средства ранее были переданы водителю на территории Польши 33-летним гражданином Беларуси с целью их незаконного перемещения через таможенную границу.
Денежные средства изъяты. По материалам Брестской таможни Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь по факту незаконного перемещения наличных денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным наложением штрафа.
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