Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз $40 тыс. долларов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, предприимчивый 19-летний гражданин Беларуси, водитель легкового автомобиля Peugeot, с тремя пассажирами возвращался в Беларусь из Польши через пункт пропуска «Брест».

С целью декларирования ввозимых товаров водитель выбрал «красный» коридор, однако о наличии денежных средств в пассажирской декларации не заявил.

То, что водитель автомобиля пытался ввезти $40 тыс., раздав деньги следующим вместе с ним пассажирам, установлено в результате проведения таможенного контроля и дальнейших проверочных мероприятий. Также выявлено, что данные наличные денежные средства ранее были переданы водителю на территории Польши 33-летним гражданином Беларуси с целью их незаконного перемещения через таможенную границу.

Денежные средства изъяты. По материалам Брестской таможни Брестским МОСК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК Республики Беларусь по факту незаконного перемещения наличных денежных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Санкцией данной статьи предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с возможным наложением штрафа.