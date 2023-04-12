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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 1,5%
15:11 19.04.2023
В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,98%, с декабрем 2022 г. – 101,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,5% и 102,9% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 101,6%, потребительские товары – 100,1% и 100,3% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,4%, с декабрем 2022 г. – 99,5%, в том числе в растениеводстве – 98,8% и 100,3%, животноводстве – 99,5% и 99,3% соответственно.
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