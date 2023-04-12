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ЭКОНОМИКА РБ


DIGITAL-ИНСТРУМЕНТЫ МТС ДЛЯ БИЗНЕСА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА БОЛЬШИХ ДАННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА «ТИБО-2023»


14:42 19.04.2023

МТС представил на выставке «ТИБО-2023» digital-продукты для бизнеса на основе анализа и обработки обезличенных данных: тарифный план BIG DATA, «Таргетированную рассылку SMS в сети оператора» и решения с использованием геоаналитики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, эти предложения актуальны для крупных компаний страны, а также для среднего и малого бизнеса: банков, торговли, медицинских центров, автомобильных и логистических компаний, сферы оказания услуг, градостроительных организаций и многих других направлений.

Тариф BIG DATA позволяет проверять платежеспособность клиентов и достоверность предоставляемой ими информации. Он анализирует историю платежей абонента по всем его мобильным номерам и дает оценку вероятности невыплаты по кредитным обязательствам или рассрочке. Финансовым организациям и банкам BIG DATA обеспечит экспресс-проверку признаков фрода и подлинности информации. Это поможет уберечься от мошенников и потенциальных неплательщиков. Все о тарифе BIG DATA — здесь.

Услуга «Таргетированная SMS в сети оператора» дает возможность проводить высокоэффективные рекламные и информационные кампании для аудитории, отобранной на основе обезличенных данных из абонентской базы МТС. Заказчик может выбрать получателей рассылки исходя из специфики своего бизнеса. Услуга поможет привлечь новых клиентов и информировать о важнейших новостях компании. Например, анонсировать открытие магазина или салона красоты, рассказать о новом продукте, расширении ассортимента товаров, скидках и специальных акциях, а также пригласить на мероприятие. Благодаря точному и узконаправленному подбору аудитории рекламу увидят только те, кому она может быть интересна. Подробное описание услуги «Таргетированная SMS в сети оператора» — здесь.

В этом году МТС также приступил к разработке продуктов с использованием геоаналитики. На основе данного решения успешно реализован совместный пилотный проект с УП «Минскградо». По его итогам МТС подготовил детальную информацию с выделением отдельных групп населения по перемещению пассажиров между районами, улицами города Минска и станциями метрополитена. Полученные данные будут использованы для подготовки планов по оптимизации и развитию транспортной сети столицы. В планах компании МТС на этот год — разработка продуктов с использованием геоаналитики, которые будут полезны коммерческим организациям различных отраслей деятельности.
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