Факты завышения цен на социально значимые группы товаров должностными лицами частной компании выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 2020 по 2022 годы ООО реализовывало мясную продукцию в бюджетные и иные организации, применяя торговые надбавки, превышающие установленный законодательством предельно допустимый размер.

Таким образом, покупателям и бюджету причинен ущерб более чем на 500 тыс. рублей.

Также установлены факты выплаты работникам фирмы заработной платы «в конвертах». Общая сумма «серых» выплат составила более 130 тыс. рублей.

В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела.

Ведется предварительное расследование.