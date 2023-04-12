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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 500 ТЫС. РУБЛЕЙ НЕЗАКОННО ЗАРАБОТАЛО МОГИЛЕВСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРОДАЖЕ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ
14:07 19.04.2023
Факты завышения цен на социально значимые группы товаров должностными лицами частной компании выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, с 2020 по 2022 годы ООО реализовывало мясную продукцию в бюджетные и иные организации, применяя торговые надбавки, превышающие установленный законодательством предельно допустимый размер.
Таким образом, покупателям и бюджету причинен ущерб более чем на 500 тыс. рублей.
Также установлены факты выплаты работникам фирмы заработной платы «в конвертах». Общая сумма «серых» выплат составила более 130 тыс. рублей.
В отношении руководителя общества возбуждены уголовные дела.
Ведется предварительное расследование.
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