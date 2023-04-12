Система ценообразования в строительстве нуждается в совершенствовании. Это было отмечено на заседании коллегии Комитета госконтроля, на котором 18 апреля 2023 года рассмотрены результаты контроля в строительной отрасли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, требуется актуализация нормативов, повышения контроля за ценами, применяемыми при определении сметной стоимости строительства объектов, финансируемых за счет государственных средств.

Нормативная база Минстройархитектуры на сегодня представлена частично устаревшими нормативами расхода ресурсов в натуральном выражении (сметные нормативы). Сметные нормативы обновляются недостаточно оперативно. Только 17% сметных нормативов основаны на типовых технологических картах, часть позаимствованы из сметных норм Российской Федерации. Остальные перешли из сметных нормативов прошлых лет и в ряде случаев не учитывают современные механизмы и способы выполнения работ.

Формирование цен на материалы, изделия и конструкции при составлении сметной документации не в полной мере обеспечивает их достоверность.

При этом участники строительства объектов не мотивированы к обеспечению максимальной экономии государственных средств. Так, услуги заказчиков финансируются по установленной процентной норме от стоимости строительно-монтажных работ, финансовые результаты проектировщиков не зависят от экономической эффективности принятых проектных решений, а подрядчики напрямую заинтересованы в увеличении стоимости объектов, поскольку от этого зависит размер их выручки.

За счет исключения экономически невыгодных решений и ошибок в проектной документации, выявленных по результатам выборочных проверок Комитетом госконтроля, в 2021 году резервы экономии по 355 объектам строительства составили 115 млн рублей, в 2022 году по 342 объектам – 80 млн рублей.

К примеру, на 12,2 млн рублей уменьшена стоимость строительства в «ОАО «Гродненский стеклозавод» нового производства стеклянной тары за счет оптимизации состава оборудования, уменьшения стоимости металлоконструкций, исключения необоснованной перевозки рабочих и командировочных расходов.

На 2,9 млн рублей снижена стоимость строительства моста через р.Днепр в Рогачеве за счет исключения более 500 т шпунтового ограждения для устройства фундаментов опор моста (не требуются в период сезонного обмеления реки) и излишних затрат по перевозке грунта.

Необъективность и недостаточный контроль формирования сметных и, как следствие, неизменных договорных (контрактных) цен подрядных работ по объектам зачастую приводит к необоснованной «экономии» подрядчиков, которая при неизменной (контрактной) цене может оставаться в их распоряжении.

Так, из-за неверно рассчитанных сметных затрат по эксплуатации тоннелепроходческого комплекса при строительстве третьей линии Минского метрополитена необоснованная «экономия» КУП «Минскметрострой» (подрядчик) составила 6,1 млн рублей, которая только благодаря вмешательству КГК была возмещена в бюджет. Одновременно Комитетом госконтроля было предотвращено получение указанным подрядчиком части такой «экономии» в размере 7,1 млн рублей.

Еще пример. Фактическая стоимость эксплуатации проходческих комплексов по бестраншейной прокладке наружных сетей канализации (4,8 млн рублей) оказалась в 1,5 раза меньше сметной стоимости (7,2 млн рублей), что позволило подрядчику ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» получить из бюджета 2,4 млн рублей незаработанных средств.

Коллегий также рассмотрена ситуация в жилищном строительстве. Отмечена тенденция к снижению количества возведения многоквартирных жилых домов с превышением нормативных сроков.

Однако застройщики уклоняются от отнесения жилых объектов к категории сверхнормативных путем неоднократного оформления приостановок строительных работ. Ими приостанавливалось строительство каждого второго из возводимых на 1 февраля 2023 года жилых домов (207 из 400).

По 30 домам суммарные периоды многократных приостановок превысили нормативные сроки их строительства. К примеру, в Могилеве по 2 домам готовность была всего от 5% до 8%. Строительство жилого дома по ул. Строителей в Солигорске приостанавливалось 19 раз суммарно на 20 месяцев.

Основные причины приостановок – неритмичность финансирования, отставание от графиков производства работ.

Неединичными являются случаи ввода в эксплуатацию объектов жилья без завершения строительством встроенных (пристроенных) нежилых помещений, автомобильных паркингов и инженерных сетей. На начало февраля текущего года имелось 23 таких объекта.

По результатам рассмотрения результатов контроля Комитетом госконтроля предложено Совету министров принять меры, в том числе по обеспечению актуальности и достоверности нормативов и текущих цен на строительные материалы и изделия, применяемых для определения сметной стоимости строительства, повышению уровня ее контроля; совершенствованию порядка корректировки контрактной цены подрядных работ; созданию экономических стимулов по достижению максимальной экономии государственных средств по итогам строительства объекта и другие меры, направленные на эффективное использование государственных средств.