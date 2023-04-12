В Гродненской области уже посеяно 16 тысяч гектаров сахарной свеклы или 54% от запланированного объема. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

В регионе проведен сев яровых культур на 38% отведенных площадей. В том числе сев яровых ранних культур на 93% площадей от планируемого объема.

Также активно ведется работа по накоплению и внесению минеральных удобрений, параллельно заготавливаются и вносятся органические удобрения.

Кроме того, в регионе уже посеяно 51% площадей льна-долгунца. Приступили к севу кукурузы, посадке овощей и картофеля.

Идет завершение второй подкормки озимых культур.