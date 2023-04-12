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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЕЯЛИ 16 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
12:41 19.04.2023
В Гродненской области уже посеяно 16 тысяч гектаров сахарной свеклы или 54% от запланированного объема. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
В регионе проведен сев яровых культур на 38% отведенных площадей. В том числе сев яровых ранних культур на 93% площадей от планируемого объема.
Также активно ведется работа по накоплению и внесению минеральных удобрений, параллельно заготавливаются и вносятся органические удобрения.
Кроме того, в регионе уже посеяно 51% площадей льна-долгунца. Приступили к севу кукурузы, посадке овощей и картофеля.
Идет завершение второй подкормки озимых культур.
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