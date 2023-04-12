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ЭКОНОМИКА РБ
САМЫМ ЗАГРУЖЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ НА ВЪЕЗД В ЕС ОСТАЕТСЯ ЛИТОВСКОЕ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ
12:37 19.04.2023
Самым загруженным направлением на въезд в ЕС остается литовское. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Наибольшее скопление грузовых авто продолжает фиксироваться перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 190 фур. За сутки литовские контрольные службы на данном маршруте оформили 62% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении.
Самый загруженный маршрут следования легковых авто в ЕС — через польской пункт пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 41% авто от нормы.
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