ЭКОНОМИКА РБ

САМЫМ ЗАГРУЖЕННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ НА ВЪЕЗД В ЕС ОСТАЕТСЯ ЛИТОВСКОЕ – ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ

12:37 19.04.2023 Самым загруженным направлением на въезд в ЕС остается литовское. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси. «Наибольшее скопление грузовых авто продолжает фиксироваться перед литовским пунктом пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 190 фур. За сутки литовские контрольные службы на данном маршруте оформили 62% большегрузов от нормы», - говорится в сообщении. Самый загруженный маршрут следования легковых авто в ЕС — через польской пункт пропуска Тересполь (Брест). За сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 41% авто от нормы.