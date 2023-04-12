Комитет экономики Гомельского облисполкома проводит с 17 апреля по 16 мая конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства региона, претендующих на получение государственной финансовой поддержки.

Как сообщает Гомельский облисполком, поддержка предоставляется посредством субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами.

Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения части процентов.

Также предоставляются субсидии для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Возмещению субъектам малого предпринимательства подлежит часть расходов на выплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя в размере, не превышающем 0,5 размера вознаграждения (дохода) лизингодателя.