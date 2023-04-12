ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НА ГОМЕЛЬЩИНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ


12:00 19.04.2023

Комитет экономики Гомельского облисполкома проводит с 17 апреля по 16 мая конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства региона, претендующих на получение государственной финансовой поддержки.

Как сообщает Гомельский облисполком, поддержка предоставляется посредством субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами.

Возмещение части процентов за пользование банковскими кредитами, полученными в белорусских рублях, осуществляется в размере не более 0,5 ставки рефинансирования Национального банка, установленной на дату возмещения части процентов.

Также предоставляются субсидии для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Возмещению субъектам малого предпринимательства подлежит часть расходов на выплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя в размере, не превышающем 0,5 размера вознаграждения (дохода) лизингодателя.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2023
валюта курс
EUR 3.2302
USD 2.9432
RUB 3.6085
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9432 -0.005
RUB 3.6085 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте