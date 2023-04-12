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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 3,1%
11:43 19.04.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,6%, с декабрем 2022 г. – 103,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за март 2023 года цены на продтовары выросли по сравнению с мартом 2022 года на 8,2%. В январе-марте текущего года продтовары подорожали на 11,2% к уровню января-марта 2022 года.
Цены на непродовольственные товары в марте 2023 г. по сравнению с февралем подросли на 0,3%, с начала года – на 0,5%. В марте 2023 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню марта 2022 года на 3,9%. За январь-март 2023 года рост цен составил 9,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Цены на услуги в марте 2023 г. по сравнению с февралем увеличились на 0,3%, с декабрем 2022 г. – на 3,7%. Годовой рост цен за март 2023 года составил 6,5%. За январь-март 2023 года стоимость услуг стала дороже по сравнению с январем-марта 2022 года на 7,9%.
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