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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛЛЕСБУМПРОМА В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОС В ДВА РАЗА
11:28 19.04.2023
Экспорт предприятий концерна «Беллесбумпром» в Нижегородскую область (Российская Федерация) за январь-февраль 2023 года вырос к аналогичному периоду прошлого года в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Согласно информации, рост отгрузок отмечен по ряду выпускаемой продукции. Это бумага и картон, а также изделия из них, мебель, плитная продукция. Положительная динамика поставок в данный регион России наблюдалась и в прошлом году. Тогда объем экспорта увеличился в 2,2 раза.
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