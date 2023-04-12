ЭКОНОМИКА РБ

ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛЛЕСБУМПРОМА В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОС В ДВА РАЗА

11:28 19.04.2023 Экспорт предприятий концерна «Беллесбумпром» в Нижегородскую область (Российская Федерация) за январь-февраль 2023 года вырос к аналогичному периоду прошлого года в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна. Согласно информации, рост отгрузок отмечен по ряду выпускаемой продукции. Это бумага и картон, а также изделия из них, мебель, плитная продукция. Положительная динамика поставок в данный регион России наблюдалась и в прошлом году. Тогда объем экспорта увеличился в 2,2 раза.