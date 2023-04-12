В 2022 году текущие затраты организаций Гродненской области на охрану окружающей среды составили 89 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 57,9% (51,6 млн рублей), обращение с отходами – 23,1% (20,5 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 10,3% (9,2 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (43,2%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (29,7%) и организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (22%).