|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗА 2022 ГОД СОСТАВИЛИ 89 МЛН РУБЛЕЙ
10:49 19.04.2023
В 2022 году текущие затраты организаций Гродненской области на охрану окружающей среды составили 89 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 57,9% (51,6 млн рублей), обращение с отходами – 23,1% (20,5 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 10,3% (9,2 млн рублей).
Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (43,2%), организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (29,7%) и организации, занимающиеся водоснабжением, сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (22%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте