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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ «ТИБО-2023» ВИРТУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН


10:38 19.04.2023

Витебские энергетики представили на выставке «Тибо-2023» виртуальный учебный полигон, разработанный филиалом «Учебный центр» РУП «Витебскэнерго».

Как сообщает Telegram-канал РУП «Витебскэнерго», тренажеры виртуальной реальности предназначены для обучения персонала, они дают возможность совершенствовать навыки работы с оборудованием, отрабатывать сложные технические задачи на цифровых двойниках реальных энергетических объектов.

Так, тренажер VR-турбина SGT800 планируется использовать для повышения квалификации слесарей по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования и переподготовки машинистов газотурбинных установок в среде виртуальной реальности.

Тренажер позволяет своими руками разобрать и собрать виртуальную газовую турбину, изучить детально конструкцию и принцип действия, осуществить ее запуск.

На выставке представлены и другие VR -проекты филиала: «Виртуальный полигон», «Безопасный дом VR», «Виртуальный тур (Room tour) по Лукомльской ГРЭС», «Интерактивный конспект».

Обучаться на таких VR-тренажерах смогут не только работники энергоснабжающих организаций, но и студенты профильных учебных заведений.
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