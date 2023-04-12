Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,2%, с декабрем 2022 г. – 100,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,4% и 101,4% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 101,9%, потребительские товары – 100,02% и 98,2% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 96,8%, с декабрем 2022 г. – 96,2%, в том числе в растениеводстве – 98% и 98,7% соответственно, животноводстве – 96,5% и 95,6%.