В организациях системы Министерства промышленности Беларуси I квартал характеризовался ростом объемов производства, экспорта и заработной платы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, темп роста объема производства промышленной продукции в сопоставимых ценах за I квартал текущего года по Минпрому составил 109,6%. Экспорт товаров организаций Минпрома за январь-март, по оценкам, достигнет 117,1% к аналогичному уровню прошлого года.

Рентабельность продаж в промышленности по государственным организациям и акционерным обществам с долей государства более 50% ожидается 6,3%.

Среднемесячная заработная плата по Минпрому за I квартал ожидается в размере 1911,8 рублей – темп роста к соответствующему периоду предыдущего года 121,9%.