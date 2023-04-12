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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНПРОМА БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ СОСТАВИТ 17,1%
09:41 19.04.2023
В организациях системы Министерства промышленности Беларуси I квартал характеризовался ростом объемов производства, экспорта и заработной платы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, темп роста объема производства промышленной продукции в сопоставимых ценах за I квартал текущего года по Минпрому составил 109,6%. Экспорт товаров организаций Минпрома за январь-март, по оценкам, достигнет 117,1% к аналогичному уровню прошлого года.
Рентабельность продаж в промышленности по государственным организациям и акционерным обществам с долей государства более 50% ожидается 6,3%.
Среднемесячная заработная плата по Минпрому за I квартал ожидается в размере 1911,8 рублей – темп роста к соответствующему периоду предыдущего года 121,9%.
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