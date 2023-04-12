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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,1%
09:17 19.04.2023
В Гродненской области цены на продовольственные товары в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. выросли на 1,2%, с декабрем 2022 г. – на 3,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за март 2023 года цены на продовольствие повысились по сравнению с мартом 2022 года на 10,2%. В январе-марте 2023 года цены к соответствующему периоду прошлого года выросли на 12,2%.
Непродовольственные товары в марте 2023 г. стали дороже по сравнению с февралем на 0,2%, с декабрем 2022 г. – на 1,6%. За март 2023 года к уровню марта 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились на 3%. В январе-марте текущего года к аналогичному уровню 2022 года цены выросли на 9,4%.
Цены на услуги в марте 2023 г. по сравнению с февралем увеличились на 0,6%, с начала года – на 4,3%. В марте 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с мартом 2022 года на 5,8%. За январь-март текущего года цены на услуги увеличились на 7,5% к уровню января-марта 2022 года.
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