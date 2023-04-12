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ЭКОНОМИКА РБ
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СТОЛИЦЫ ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ ВНЕС В БЮДЖЕТ 1,673 МЛРД РУБЛЕЙ
18:06 18.04.2023
За первый квартал 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса Минска в бюджет внесено 1673,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, данным кругом плательщиков обеспечено 40,5% всех поступлений города Минска.
Всего в Минске зарегистрировано 112,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 39,5 тыс. организаций и 73,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
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