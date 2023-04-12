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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ПОЧТИ 5,5 ТОНН КОНФЕТ
17:58 18.04.2023
Сотрудники Брестской таможни пресекли незаконный ввоз почти 5,5 тонн конфет стоимостью порядка 600 тыс. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, незадекларированный товар перевозили в фуре, принадлежащей польскому перевозчику.
Грузовой автомобиль MAN следовал из Германии на территорию ЕАЭС через пункт пропуска «Козловичи». При таможенном досмотре установлено, что в грузовом отсеке транспортного средства находится на 26 тыс. упаковок конфет больше, чем значилось в товаросопроводительных документах.
Брестской таможней по данному факту начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование). Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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