ЭКОНОМИКА РБ

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 79% БЮДЖЕТА МИНСКА

17:34 18.04.2023 На 1 апреля 2023 года в Минске осуществляют деятельность 134,5 тыс. субъектов хозяйствования. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 61,4 тыс. организаций и 73,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 025,6 тыс. физических лиц. В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 79,3%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 74,6%. На организации государственного сектора приходится 20,7% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 2,0 %.