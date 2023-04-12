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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ 79% БЮДЖЕТА МИНСКА
17:34 18.04.2023
На 1 апреля 2023 года в Минске осуществляют деятельность 134,5 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в составе хозяйствующих субъектов 61,4 тыс. организаций и 73,1 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 025,6 тыс. физических лиц.
В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 79,3%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 74,6%. На организации государственного сектора приходится 20,7% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,7%, на физических лиц – 2,0 %.
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