ЭКОНОМИКА РБ

МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ГРАФИКОМ РАБОТЫ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ

17:22 18.04.2023 Минздрав Беларуси определился с графиком работы ряда медучреждений в выходные и праздничные дни в апреле-мае2023 года. Как сообщает Telegram-канал Минздрава, организация работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров, организаций службы крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций, организаций медицинской техники и организаций особого типа в апреле-мае 2023 г. следующая: 22 апреля — по графику работы в субботний день; 23 апреля — по графику работы в выходной день; 24 апреля — по графику работы в субботний день; 25 апреля — по графику работы в праздничный день; 29 апреля — по графику работы в рабочий день; 30 апреля — по графику работы в выходной день; 1 мая — по графику работы в праздничный день; 6 мая — по графику работы в субботний день; 7 мая — по графику работы в выходной день; 8 мая — по графику работы в субботний день; 9 мая — по графику работы в праздничный день; 13 мая — по графику работы в рабочий день; 14 мая — по графику работы в выходной день. Организация работы больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров в апреле-мае 2023 года: 22 апреля — по графику работы в субботний день; 23 апреля — по графику работы в выходной день; 24 апреля — по графику работы в рабочий день; 25 апреля — по графику работы в праздничный день; 29 апреля — по графику работы в субботний день; 30 апреля — по графику работы в выходной день; 1 мая — по графику работы в праздничный день; 6 мая — по графику работы в субботний день; 7 мая — по графику работы в выходной день; 8 мая — по графику работы в рабочий день; 9 мая — по графику работы в праздничный день; 13 мая — по графику работы в субботний день; 14 мая — по графику работы в выходной день.