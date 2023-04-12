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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛСЯ С ГРАФИКОМ РАБОТЫ БОЛЬНИЦ И ПОЛИКЛИНИК В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ В АПРЕЛЕ-МАЕ
17:22 18.04.2023
Минздрав Беларуси определился с графиком работы ряда медучреждений в выходные и праздничные дни в апреле-мае2023 года.
Как сообщает Telegram-канал Минздрава, организация работы амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения, амбулаторно-поликлинических подразделений больничных организаций и республиканских научно-практических центров, организаций службы крови, санитарно-эпидемиологических организаций, аптечных организаций, организаций медицинской техники и организаций особого типа в апреле-мае 2023 г. следующая:
22 апреля — по графику работы в субботний день;
23 апреля — по графику работы в выходной день;
24 апреля — по графику работы в субботний день;
25 апреля — по графику работы в праздничный день;
29 апреля — по графику работы в рабочий день;
30 апреля — по графику работы в выходной день;
1 мая — по графику работы в праздничный день;
6 мая — по графику работы в субботний день;
7 мая — по графику работы в выходной день;
8 мая — по графику работы в субботний день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
13 мая — по графику работы в рабочий день;
14 мая — по графику работы в выходной день.
Организация работы больничных организаций здравоохранения, республиканских научно-практических центров в апреле-мае 2023 года:
22 апреля — по графику работы в субботний день;
23 апреля — по графику работы в выходной день;
24 апреля — по графику работы в рабочий день;
25 апреля — по графику работы в праздничный день;
29 апреля — по графику работы в субботний день;
30 апреля — по графику работы в выходной день;
1 мая — по графику работы в праздничный день;
6 мая — по графику работы в субботний день;
7 мая — по графику работы в выходной день;
8 мая — по графику работы в рабочий день;
9 мая — по графику работы в праздничный день;
13 мая — по графику работы в субботний день;
14 мая — по графику работы в выходной день.
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